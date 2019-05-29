شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح موريتانى: انتخابات الرئاسة تشهد لأول مرة تناوبا سلميا بين رئيسين منتخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الموريتانى السابق الفريق أول محمد ولد الغزوانى مرشح الأغلبية الحاكمة فى موريتانيا للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم "تمثل منعطفا حاسما" فى تاريخ البلاد، موضحا أن هذه الانتخابات ستشهد لأول مرة تناوبا سلميا على السلطة بين رئيسين منتخبين، ولفت إلى تمسك الرئيس الحالى محمد ولد عبدالعزيز بالدستور نصا وروحا.

وأضاف المرشح الرئاسى الموريتانى -فى برنامجه الانتخابى اليوم الأربعاء- أن الاستحقاق الانتخابى يأتى فى ظرف اجتمع فيها عوامل زعزعة الاستقرار فى كثير من البلدان، لا سيما فى منطقة الساحل الإفريقي.

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وتابع "إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثانى والعشرين يونيو المقبل تعتبر منعطفا تاريخيا باعتبار ما نتطلع إليه من استغلال لموارد طبيعية جديدة، تطرح التحديات قدر ما تتيح من الفرص".

وأكد ولد الغزوانى أن برنامجه الانتخابى "يتصدر التعليم والعدالة الاجتماعية أولوياته، ويمنح مكانة متميزة لإرساء دولة قوية وعصرية تخدم المواطن ضمن مناخ سياسى هادئ، ومؤسسات قوية، وإدارة فاعلة".