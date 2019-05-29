النيابة_العامة توضح عقوبة إنشاء مواقع للمنظمات الإرهابية أو نشرها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت النيابة العامة أن إنشاء مواقع للمنظمات الإرهابية أو نشرها يعدّ جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأفادت أن العقوبات على مرتكب هذه الجريمة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وأضافت أن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه العقوبتين معاً، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المتحصلة منها، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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