الإعلان عن #وظائف_إدارية وصحية بالجامعة الإلكترونية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون في المقر الرئيس بالرياض ، وذلك عن طريق التعيين حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.
وستكون معلومات الوظائف على موقع الجامعة https://www.seu.edu.sa.
علماً بأنه سيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان 1440هـ، الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الأحد القادم الموافق 28 رمضان 1440هـ ، الساعة 03:00 مساءً.
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