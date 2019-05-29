الإعلان عن #وظائف_إدارية وصحية بالجامعة الإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون في المقر الرئيس بالرياض ، وذلك عن طريق التعيين حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.

وستكون معلومات الوظائف على موقع الجامعة ‏https://www.seu.edu.sa.

علماً بأنه سيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان 1440هـ، الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الأحد القادم الموافق 28 رمضان 1440هـ ، الساعة 03:00 مساءً.