الاتفاق يعلن عن صفقته الجديدة بشكل مبتكر

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نادي الاتفاق، تعاقده مع صفقة كبرى، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

وعانى نادي الاتفاق بشدة، في الموسم الرياضي 2018-2019، حيث أنهى مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الحادي عشر، برصيد 33 نقطة فقط.

وجاء إعلان الاتفاق، عن صفقته الجديدة، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشكل غير مباشر، حيث نشر صورة تشكيل منتخب تونس، في مباراته أمام بنما، ضمن منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، حاذفًا صورة اللاعب الذي تعاقد معه، ومعلقًا عليها بـ”مرحبًا في الاتفاق”.

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وبالرجوع إلى تشكيل منتخب تونس أمام بنما، يظهر بأن اللاعب الذي تعاقد معه الاتفاق، وتم حذف صورته، هو أسامة الحدادي، ظهير أيسر فريق ديجون الفرنسي.