إعلان مدة إيقاف #فهد_المولد بسبب #المنشطات

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إيقاف النجم فهد المولد، لاعب الاتحاد، لمدة عام كامل.
وكشف نادي الاتحاد، مطلع شهر مايو الحالي، تلقيه إخطار من لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد بوجود عينة إيجابية في أحد الفحوصات التي أجريت للاعب فهد المولد.
وأشارت اللجنة في بيان رسمي، إلى أن قرار إيقاف المولد، لمدة عام، سيعتمد من تاريخ ٩ مايو، حيث أنه لن يحق للاعب، المشاركة في أي نشاط رياضي، طوال هذه الفترة.
وأوضحت أن المولد، يحق له العودة للتدريبات فقط، في آخر شهرين من مدة الإيقاف، أي في مارس ٢٠٢٠، وذلك للاستعداد للمشاركة في المباريات من جديد، بعد انتهاء العقوبة.
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