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في سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف جوي للتحالف العربي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
© AP Photo / Hassan Ammar
وأضاف أن "الغارات أوقعت قتلى وجرحى من الحوثيين، وأعطبت عددا من الآليات التابعة لهم".
في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش اليمني في جبهة حيفان جنوب تعز.
وأكد مقتل وإصابة عدد من المهاجمين خلال تصدي "أنصار الله" لمحاولة الجيش استعادة مواقع خسرها الثلاثاء.
وأشار إلى إفشال مقاتلي "أنصار الله" محاولة تسلل للجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز، وإلحاق خسائر بقواته.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية في اليمن يبدأ عملية ضد أهداف للحوثيين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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