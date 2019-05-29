بولتون: نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لمقاتلين في العراق لمهاجمتنا

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وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء، أن "الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة".

وقال: "نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لمقاتلين شيعة في العراق لمهاجمة قواتنا هناك"، بحسب رويترز.

وتابع: "نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء.

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وكتب بولتون، على "تويتر"، أنه وصل إلى الإمارات، "لإجراء محادثات بشأن القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وتعرضت أربع ناقلات نفط منها اثنتان تابعتان للسعودية، لهجمات بالقنابل بالقرب من إمارة الفجيرة إحدى إمارات دولة الإمارات خارج مضيق هرمز مباشرة، واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بشن الهجمات.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.