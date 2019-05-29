التحالف العربى: بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية بالضالع تتبع الميليشيات الحوثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة سكاى نيوز فى شريط عاجل، اليوم الأربعاء، إن التحالف العربى بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية بمحافظة الضالع اليمنية تتبع للميليشيات الحوثية. Advertisements وأضاف التحالف العربى، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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