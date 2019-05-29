ربة منزل تتهم طبيب بإتلاف "كليتيها" أثناء الولادة

الشرقية – فاطمة الديب:
حررت ربة منزل، بلاغًا، تتهم فيه طبيب تخدير بالإهمال والتسبب في إصابتها بتلف في الكليتين؛ أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل مركز طبي خاص بمركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل تُدعى "ه.م.ع" مُقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، تتهم فيه طبيب التخدير، بالإهمال والتسبب في إصابتها بتلف في الكليتين، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بدائرة المركز، ما تسبب في لجوئها لإجراء غسيل كلوي وتدهور صحتها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 856 إداري مشتول السوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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