الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف غرب مأرب

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مقاتلات التحالف شنت، الثلاثاء، غارات جوية على تجمعات للحوثيين غرب مديرية صرواح (غرب مار)".

© REUTERS / Anees Mahyoub وأضاف أن "الغارات أوقعت قتلى وجرحى من الحوثيين، وأعطبت عددا من الآليات التابعة لهم". في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش اليمني في جبهة حيفان جنوب تعز. Advertisements وأكد مقتل وإصابة عدد من المهاجمين خلال تصدي "أنصار الله" لمحاولة الجيش استعادة مواقع خسرها الثلاثاء. وأشار إلى إفشال مقاتلي "أنصار الله" محاولة تسلل للجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز، وإلحاق خسائر بقواته. هذا وجدد طيران التحالف العربي، مساء الثلاثاء، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

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