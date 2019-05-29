شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل 32 عنصرا من الحوثيين فى مواجهات شمال الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، الثلاثاء، مقتل 32 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، فى مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وقال الجيش اليمنى على موقعه "26 سبتمبر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "مواجهات اندلعت فى مناطق شخب والقفلة وباب غلق وباجة شمال وغرب مديرية قعطبة شمال الضالع أسفرت عن مقتل 32 من الحوثيين وإصابة آخرين".

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وأشار إلى "أن بين قتلى الحوثيين القيادى الميدانى عبدالإله على محمد مقداد"، وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة تعزيزات للحوثيين فى منطقة العود شمال مديرية قعطبة"، ووفقا للجيش، "أدت الغارة إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة فى منطقة الزبيريات".