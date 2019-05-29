شكرا لقرائتكم خبر عن رفض 50 مليون ريال.. لواء في الداخلية يعفو عن قاتل ابنه بعد وجاهة وزير «الحرس الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنازل اللواء خالد محمد الصادر الخمعلي العنزي، عن القصاص من القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه “فارس”، بعد وجاهة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وعددٍ من شيوخ القبائل والوجهاء.

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وقال “العنزي” – بحسب ما نشر الإعلامي محمد بن زيدان على “تويتر”: “تنازلت لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر، والمشايخ من رجال الدين، وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك”.

وثمَّن اللواء “العنزي” حرص الأمير عبدالله بن بندر على فعل الخير، واهتمامه بأبناء الوطن، مشيراً إلى أن التنازل جاء بفضل الله أولاً، ثم شفاعة سموه الكريم، ورجال الدين وشيوخ القبائل.

يُشار إلى أن اللواء “العنزي” عُرض عليه أكثر من 50 مليون ريال من أجل التنازل إلا أنه رفض، وتنازل بعد وجاهة وزير الحرس الوطني، رغم حصوله على الصك الشرعي لتنفيذ حكم القصاص.