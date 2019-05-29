شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدماً تحذر فيه من هطول أمطار رعدية تُصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، الطائف، بحرة، جدة).
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، من خلال الموقع الإلكتروني (هنا الرابط)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
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