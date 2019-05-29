شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية.. خدمة جديدة للبنوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

رعى رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز بن محمد الهويريني، مساء أمس الثلاثاء، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط التالي (هنا) وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك.

تم ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.