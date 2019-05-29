"تويتر" يتعاون مع شركة Goal لتغطية أمم إفريقيا ببرنامج حصري

أعلن تويتر تعاونه مع شركة Goal لإنتاج برنامج حصري لتغطية أحداث كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 بعنوان #YallaGoal.

ويهدف البرنامج الذي سيُعرض باللغة العربية إلى توفير محتوى جذاب لعشاق كرة القدم خلال النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والذي ستنطلق مبارياته من 21 يونيو وحتى 19 يوليو في مصر. ستُعرض الحلقة الأولى من البرنامج يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو.

ويقدم البرنامج، الذي سيستضيفه مُنشئ المحتوى المصري ميدو (@MedoISC)، تقارير سريعة عن المباريات وتفاصيل عن لاعبي الفِرق والأخبار العاجلة والمؤتمرات الصحفية والمقابلات الحصرية وكذلك ردود أفعال المدربين واللاعبين والمشجعين في البطولة، وستكون مدة كل حلقة 6 دقائق.

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وسيكون البرنامج مجاني ويمكن متابعته من أي مكان في العالم للمستخدمين سواء الذين سجلوا الدخول أو لم يفعلوا على تويتر وعبر الأجهزة المتصلة وسيتم بثه عبر حساب Goal على تويتر @GoalAR، في أيام وأوقات مختلفة من الأسبوع.

كما سيتمكن جماهير شاق مصر والمغرب والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من مواكبة النتائج والتغريدات ومقاطع الفيديو على تويتر عبر صفحة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال المباريات ربع النهائية ونصف النهائية والنهائية. وسيعثرون على هذه الصفحة في الجزء العلوي من خطهم الزمني من خلال البحث عن "AFCON" أو في قسم "استكشاف".

والبرنامج متاحًا عبر تطبيق تويتر على أنظمة iOS وأندرويد وكذلك mobile.twitter.com باللغتين العربية والإنجليزية.