الفرس جازمة عذبة تحقق جائزة ميدان تولوز للجياد العربية الأصيلة

صحيفة الخليج الإلكترونية حققت الفرس جازمة عذبة، إنتاج مربط عذبة والعائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، جائزة ميدان تولوز المخصصة للجياد العربية الأصيلة.

وهو الانتصار الثاني للفرس في سجلها السباقي في ثاني مشاركة لها، حيث بلغت مسافة السباق 2000 متر وأقيم بمدينة تولوز بفرنسا.

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