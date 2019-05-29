شكرا لقرائتكم جنرال أميركي يبحث مع قائد الجيش تجهيز القوات الجوية اللبنانية وتدريبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 01:32

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الجنرال جوزيف جاستيلا اجتمع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار القادة في سلاح الجو اللبناني أثناء زيارته لقاعدة حامات الجوية وقاعدة بيروت الجوية في 27 و28 من شهر أيار (مايو) الحالي.



وأشارت السفارة إلى أن الجنرال غاستيلا بحث خلال لقاءاته التحديات الكثيرة التي تواجهها القوات الجوية اللبنانية وأكد مجددًا على التزام الحكومة الأميركية تعزيز الشراكة اللبنانية -الأميركية ودعمها للجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

وأوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني-مديرية التوجيه أن الجانبين بحثا "سبل التعاون على صعيد تدريب القوات الجوية وتجهيزها".