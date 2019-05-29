شكرا لقرائتكم 1090 سلة رمضانية سعودية للبنانيين ونازحين و500 حصة غذائية إماراتية لـ "سهل عكار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 21:29

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان، 1090 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في مجدل عنجر وتعنايل البقاعية وفي منطقة الشوف في جبل لبنان وفي منطقة طريق الجديدة وقصقص والحمرا بمدينة بيروت.



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من جهتها أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان ببيان، أنها "في شهر رمضان المبارك وفي عام التسامح الذي أعلنت عنه دولة الإمارات، قامت وبمتابعة مباشرة من سفيرها في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي ومعاونيه، تقديم مساعدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوزيع 500 حصة غذائية في منطقة سهل عكار في إطار مشروع إفطار صائم، حيث نفذ المشروع رابطة إنماء وتوعية الأسرة في لبنان بمتابعة رئيسة الرابطة خانم قردوحي وإشراف القاضي الشيخ خلدون عريمط".

وقال عريمط: "هذه حلقة من حلقات المساعدات الإماراتية والتي شملت لبنان بجميع محافظاته، فبارك الله بدولة الإمارات العربية وحكامها وشعبها، التي لم تتأخر يوما في مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه. وكانت دائما داعمة لسيادة لبنان وعروبته ووحدة أراضيه".

أضاف: "اللبنانيون والعكاريون وخاصة أبناء السهل، يرفعون أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتها الطيبة".

وختم: "لقد أصبح عام التسامح علامة فارقة، فقد عم الخير والتسامح ليس فقط دولة الإمارات بل كل المنطقة العربية وبالأخص لبنان".