شكرا لقرائتكم مستشار لروحاني يعترف بقتل زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب | منذ 7 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 00:04

أعلنت السلطات الإيرانية أن محمد علي نجفي، وهو مستشار للرئيس حسن روحاني كان رئيساً لبلدية طهران، اعترف بقتل زوجته ميترا أستاد.



وأشارت الشرطة إلى أن نجفي الذي سلّم نفسه في أحد مراكزها، برّر الجريمة بـ «خلافات عائلية»، علماً أنه قتل زوجته بالرصاص في حمام منزلها شمال طهران، حيث تقطن الطبقة البورجوازية في البلاد.

وفي السياق ذاته، ذكرت بريسا صالحي، وهي مراسلة لموقع «إنصاف نيوز»، أن أستاد «اتصلت بالموقع وأرادت إجراء مقابلة» تتحدث فيها عن حياتها مع نجفي. وأضافت: «كان يُفترض أن تأتي إلى مكتب (الموقع) اليوم، لكنها قُتلت».

وتصغر أستاد (38 سنة) نجفي بنحو 30 سنة، وهي زوجته الثانية. وكان استقال من رئاسة بلدية العاصمة عام 2018، بعدما انتقده متشددون بعد بثّ تسجيل مصوّر أظهر أنه حضر عرضاً راقصاً لفتيات خلال احتفال مدرسي.