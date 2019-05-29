شكرا لقرائتكم ترامب: أميركا ستبقى الأولى إلى الأبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 00:23

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته اليابان، مشيداً بالقوة العسكرية لبلاده في المحيط الهادئ، ومعتبراً أنها "ستبقى الأولى إلى الأبد".



وخاطب حوالى 800 عسكري أميركي على سفينة "يو أس أس واسب" البرمائية في قاعدة يوكوسوكا البحرية الأميركية، قائلاً إنهم "أكثر المحاربين الأميركيين إثارة للرعب في هذا الجانب من المحيط الهادئ".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تعتزم خسارة مركزها الريادي في العالم، مؤكداً أنها "ستبقى الأولى إلى الأبد". وأضاف: "لدينا معدات وصواريخ وقذائف ودبابات ومقاتلات وسفن، لا أحد في العالم كله يستطيع أن يبنيها كما نفعل نحن. إنهم حتى ليسوا قريبين من ذلك".

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ترامب الذي كان يتحدث لمناسبة "يوم الذكرى"، الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى قتلى الحروب، قال للعسكريين الأميركيين إنهم "يواجهون في هذه المنطقة تحديات أمنية ملحّة، بشجاعة لا مثيل لها"، مضيفاً: "تعرفون ما الذي أتكلم عنه".

وزار ترامب ناقلة المروحيات اليابانية "جي أس كاغا"، برفقة رئيس الوزراء شينزو آبي. وتحدث الأخير عن "أجواء أمنية متصاعدة في الخطورة" في المنطقة، مشيراً الى أن "كاغا" عُدِلت لتصبح قادرة على نقل مقاتلات.

وذكر ترامب أن "كاغا" ستضمّ نسخة محدثة من مقاتلات "أف-35" الأميركية، وتابع: "بهذه المعدات الجديدة المذهلة، يمكن لجي أس كاغا أن تصبح قادرة على مساعدة بلادنا في مواجهة التهديدات المعقدة في المنطقة وأبعد منها".