شكرا لقرائتكم كوشنر يزور الرباط وعمّان والقدس لبحث خطة السلام الاسرائيلية-الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 20:53

واشنطن - أ ف ب - أعلن البيت الأبيض اليوم الثلثاء أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر سيزور هذا الاسبوع الرباط وعمّان والقدس.



وقال مسؤول في البيت الابيض، رافضاً الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأميركي سيزور المغرب والاردن واسرائيل برفقة ذراعه الأيمن جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك. ولم يعط المسؤول أي ايضاحات اخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكوشنر الذي كلفه الرئيس الاميركي منذ سنتين التوصل الى "اتفاق نهائي" بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقاً اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) المقبل مونترو في سويسرا ثم لندن، حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب الى بريطانيا. ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 حزيران خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية انها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر مطلع أيار (مايو) الجاري، أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.