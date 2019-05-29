شكرا لقرائتكم هانت يرى "انتحاراً سياسياً" للمحافظين في "بريكزيت" من دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 19:18

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق، سيكون بمثابة "انتحار سياسي" لحزب المحافظين الحاكم.



ومُني الحزب بأسوأ خسارة له منذ عام 1832، بنيله 9 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، في مقابل 31,6 في المئة لحزب "بريكزيت" بزعامة نايجل فاراج الذي يؤيّد خروجاً تاماً ومن دون اتفاق من الاتحاد، بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكتب هانت في صحيفة "ديلي تلغراف": "السعي إلى تنفيذ خروج من دون اتفاق من خلال انتخابات مبكرة ليس حلاً: إنه انتحار سياسي" للمحافظين. وأضاف: "إذا جازفنا بالذهاب إلى انتخابات تشريعية قبل تطبيق بريكزيت، سنكون دمّرنا أنفسنا. السبيل الوحيد لنثبت له (فاراج) أنه على خطأ، هو تنفيذ بريكزيت، من خلال العمل معاً والدخول في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي".

وصوّت هانت لمصلحة اتفاق الخروج الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، ورفضه مجلس العموم (البرلمان) البريطاني 3 مرات.

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هانت المرشح لخلافة ماي، يؤيّد البحث عن "اتفاق آخر" مع بروكسيل، علماً ان المفوضية الأوروبية نبّهت الى أن استقالة ماي "لا تغيّر شيئاً" في موقف الدول الأعضاء في الاتحاد.

لكن هانت يرى أن هناك "فرصة" في أن يعيد قادة دول الاتحاد فتح المفاوضات، إذ "لا يريدون أن يخيّم ظلّ بريكزيت فوقهم"، وزاد: "إذا ذهبنا إليهم بمشكلة مشتركة، ستكون هناك فرصة في البحث معاً عن حلّ مشترك".

في المقابل، اعتبرت وزيرة العمل السابقة إستير ماكفي أن "الانتحار السياسي الجدي" يكمن في "عدم الانفصال في شكل تام عن الاتحاد الأوروبي، وعدم مغادرته في 31 تشرين الاول".

اما وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء، فرأى أن "أي شخص عاقل لن يفكّر فقط في احتمال خروج من دون اتفاق"، واستدرك: "من المنطق أن يبقى ذلك الاحتمال على الطاولة" من أجل إعادة التفاوض مع بروكسيل.