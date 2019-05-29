8 مسؤولين تعاقبوا على منصب أمين «الجامعة العربية»

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 18:57

تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ تأسيسها في 22 مارس عام 1945 في القاهرة لتكون منظمة إقليمية للدول العربية في الشرق الأوسط، ثمانية مسؤولين عرب هم: عبدالرحمن عزام 1945- 1952، محمد عبدالخالق حسونة 1952-1972، محمود رياض 1972- 1979، الشاذلي القليبي 1979- 1990، الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 1991- 2001، عمرو موسى 2001- 2011، الدكتور نبيل العربي 2011- 2016، وأحمد أبو الغيط 2016 وما يزال أميناً عاماً للجامعة.



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