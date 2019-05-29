شكرا لقرائتكم "إحباط" محاولة لاغتيال مسؤولين أمنيين في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 02:00

أعلنت الشرطة الإندونيسية إحباط مخطط لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين بارزين، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس جوكو ويدودو.



ويأتي الكشف عن المخطط الفاشل بعد نحو أسبوع على مقتل 8 متظاهرين وجرح مئات آخرين، خلال شغب في جاكرتا اعتُبرت الأسوأ منذ سنوات. وساد وسط العاصمة فوضى وعنف، في ليلتين من شغب اشتبكت خلاله الشرطة مع متظاهرين معارضين لإعادة انتخاب ويدودو.

وأعلنت السلطات ان 6 أشخاص خططوا لقتل المسؤولين وأحد أبرز مسؤولي الانتخابات، لإشاعة فوضى في البلاد، مستدركة انهم أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم. وأضافت أن زعيم المجموعة اعتُقل الاسبوع الماضي قرب موقع أحداث الشغب ومعه بندقية.

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وذكرت الشرطة أن وزير الداخلية ويرانتو ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي غوناوان والمستشار الأمني للرئيس غوريس ميري ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان، كانوا أهداف مؤامرة الاغتيال.

واشار ويرانتو الى ان "المؤامرة لاغتيال شخصيات وطنية كانت تستهدف إشاعة مناخ من الخوف" في البلاد، علماً ان منافس ويدودو الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو شكا تزويراً في انتخابات الرئاسة التي نُظمت في 17 نيسان (أبريل) الماضي.

وأعلنت السلطات ان مجموعات، بعضها يضمّ إسلاميين متشددين، انضمت الى الصدامات وسط جاكرتا، لنشر فوضى من خلال زرع قنابل أثناء التظاهرات.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت 10 أشخاص، اتُهموا بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول الشغب، وهذه جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.