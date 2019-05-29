بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي

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محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 21:46

عُقد في مدينة جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.



وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب الجمهورية التركية رئيس الدورة السابقة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية. وتم خلال الاجتماع تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي غداً (الأربعاء).



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