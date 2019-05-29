رئيس الوفد الليبي للقمة العربية يصل إلى جدة

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محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 18:55

وصل إلى جدة اليوم (الثلثاء)، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الوفد الليبي للقمة العربية الاستثنائية السفير صالح الشماخي .



وكان في استقباله لدى وصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الوزير المرافق بوزارة الخارجية إبراهيم الراضي، ومندوب عن المراسم الملكية .

وكان في استقباله لدى وصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الوزير المرافق بوزارة الخارجية إبراهيم الراضي، ومندوب عن المراسم الملكية .

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