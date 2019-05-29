شكرا لقرائتكم عشرات القتلى بعنف في سجون برازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 18:00

قُتل 55 سجيناً في البرازيل، خلال عنف في سجون تشهد اكتظاظاً وتنافساً دامياً بين عصابات.



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وأعلنت السلطات العثور الاثنين على 40 سجيناً قتلى في 4 سجون في ولاية أمازوناس شمال البلاد، مشيرة الى ان شجاراً حصل الأحد في أحدها، أدى الى مقتل 15 شخصاً.

وتحدثت السلطات عن "مؤشرات" على وفاة السجناء "اختناقاً"، فيما ذكرت إدارة السجن أن التدخل السريع للشرطة العسكرية في السجون أتاح تجنّب "سقوط حوالى 200 ضحية محتملة".

وخلال العام 2016 بلغ عدد السجناء في البرازيل 727 ألفاً، وهذا ثالث أضخم عدد في العالم. وعادة ما تتصف السجون البرازيلية بعنف دام بين عصابات منظمة.

وأشارت جوليانا ميلو، وهي خبيرة بالسجون في البرازيل، الى أن العنف يتغذى بـ "نزاعات حادة" بين الفصائل الإجرامية المتقاتلة من أجل الهيمنة، داخل السجون وخارجها. وأضافت ان انعدام "تغييرات هيكلية" يجعل السجون "مسرحاً لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان". ولفتت الى "ظروف مزرية، إذ أن معظم السجناء من الفقراء والسود وغير المتعلّمين والمهمشين".