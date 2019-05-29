أنصار الله" تعلن إحباط محاولة تقدم للجيش في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" بأن الجيش اليمني حاول التقدم بعشرات الأفراد وغطاء مدفعي مكثف، من قرب منطقة مغاري في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.
© AP Photo / Hani Mohammed
من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، أن "الحوثيين صعدوا من قصفهم مواقع العمالقة المتمركزة في مناطق عدة بمديرية حيس".
وأوضح أن "الحوثيين شنوا من مواقع تمركزهم في مواقع مطلة على مديرية حيس، قصفاً عنيفاً ومكثفاً بقذائف الهاون وبي 10 على مواقع للعمالقة في المديرية".
وأضاف أن "مواقع في ذات المديرية تعرضت لاستهداف مكثف من الحوثيين بأسلحة متوسطة عيار 14.5 و12.7 وأسلحة قناصة والبرجنيف والبيكا".
وأشار الى "قصف الحوثيين مواقع أخرى في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، بقذائف الهاون عيار 120 و82 والهاوزر وقذائف صاروخية من نوع (لو) وآر بي جي".
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