شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة "الإسلاموفوبيا".. مصور باكستانى يبرز جمال مساجد الإمارات ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المصور الباكستانى المقيم فى دبى، ألتاماش جافيد، مشروعه "MasjidSeries"، الذى التقط خلاله صور رائعة لتفاصيل ملونة تشد الناظرين، وصور أخرى تحرك المشاعر لتوثيق طمأنينة المتعبدين من داخل عدة مساجد فى الإمارات العربية المتحدة، ليصبح هذا المشروع أكثر بكثير من مجرد سلسلة فوتوغرافية ساحرة، إذ تحمل تلك اللوحات الجميلة هدفاً.

وبدأ المصور ألتاماش جافيد، مشروع "MasjidSeries"، خلال شهر رمضان فى عام 2014، والذى كشف عنه خلال العام الجارى، وقال فى مقابلة مع موقع "CNN" بالعربية، "اعتدت على قضاء المزيد من الوقت داخل المساجد خلال شهر رمضان، وبهاتفى، بدأت توثيق لحظات فى هذه المساجد"، فيما لم يكن هدف جافيد من التقاط الصور توثيق الجماليات فقط، إذ قال إنه أراد محاربة "الإسلاموفوبيا التى تسود العالم"، وفقاً لما قاله.



مصور يبرز جمال الخط العربى داخل المساجد



مصور باكستانى يبرزع روعة المساجد فى الإمارات



جافيد يحارب الإسلاموفوبيا بصور المساجد

وشرح المصور "أردت أن أُظهر أن مجتمع المسلمين، ككل ليس كما تُظهره وسائل الإعلام"، ولم يكتف المصور بالتقاط الصور، إذ أنه أطلق هاشتاغج "MasjidSeries"، الذى يبلغ عدد صوره حالياً أكثر من 6 آلاف صورة على موقع "إنستجرام"، وهو أمر تفاجأ فيه جافيد.

وفى النهاية، قرّر المصور إطلاق حساباً خاصاً للمشروع على "إنستجرام" ليس لعرض صوره فقط، بل "لعرض صور المجتمع بأكمله الذى يقدّم الدعم لهذا المشروع"، ويتكون غالبية مشروع "MasjidSeries" من صورٍ أُلتُقطت لمختلف المساجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن، يحاول جافيد توثيق مساجد من مختلف البلدان فى كل مرة يسافر فيها، ومع أنه يصعب عليه اختياره مسجده المفضل، إلا أنه ذكر أنه يحب جامع الشيخ زايد بإمارة أبوظبى، ولا يزال هذا المشروع الفوتوغرافى مستمراً، ويقول جافيد، إن "هدفى هو السفر إلى جميع أنحاء العالم والتعرّف على تاريخنا وثقافتنا الإسلامية"، كما يخطط المصور أن يحول المشروع إلى كتاب فى يومٍ ما.



مصور باكستانى يحارب الإسلاموفوبيا بصوره

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صورة لمسجد ضمن مشروع MasjidSeries



صورة خلابة من داخل مسجد فى الإمارات



صورة بألوان مبهرة من داخل مسجد بالإمارات



صورة لمأذنة مسجد فى الإمارات



المصحف فى مسجد بالإمارات



صورة رائعة للكتب على أرفف داخل مسجد بالإمارات



صورة رائعة لمساجد الإمارات لمحاربة الإسلاموفوبيا



صورة رائعة لمصلى داخل مسجد فى الإمارات



بوابات مسجد الشيخ زايد فى الإمارات