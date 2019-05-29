شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «السعودية للكهرباء» للمستهلكين.. سداد 50 % فقط من قيمة الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وفرت “الشركة السعودية للكهرباء”، ميزة لمشتركيها الذين لا يستطيعون دفع قيمة الفاتورة كاملة، مؤكدةً أنها لن تقطع التيار عنهم. وأتاحت “السعودية للكهرباء”، لمشتركيها سداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، مع عدم فصل الخدمة الكهربائية. Advertisements وقالت الشركة في تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”: “وصلتك فاتورة الكهرباء لكن عندك التزامات أخرى، الآن سدد 50% والشهر المقبل تسدد الباقي، وتضمن عدم فصل التيار”.

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