دولة المبادرات

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تعكس التنمية في الإمارات وجهاً مثالياً أو أقرب إلى المثال للتنمية العربية في الشمول والتوازن والاستدامة، وتقف هذه التنمية في مستوييها الداخلي والخارجي شاهداً حياً ومستمراً على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وها هي مبادرات سموه الداخلية تحقق أغراضها الجميلة النبيلة وتزيد. لجنة المبادرات في اجتماعات منتظمة غير منقطعة، وكلما اجتمعت انتشرت أخبار الكون وعمت البشائر، وكما في غير مرة، تحقق مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة العيد قبل العيد، فترسي حزمة من المشاريع التنموية ذات التماس المباشر مع المواطن وحياته ومعيشته.

تحقق ذلك ويتحقق بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

لا بد هنا من كلمة في حق مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث كانت، منذ إطلاقها، نقطة تحول محورية في تاريخ تنمية الإمارات. تجربة يمكن للمتأمل في ملفها ونتائجها اكتشاف إرادة القائد خليفة وأركان قيادته.. هل قلنا كلمة «اكتشاف»؟ ليست إلا الدهشة المستمرة المطوقة بسياج قوي من الإتقان والإخلاص، ولا مبالغة، فهل تذكرون عبارة «المناطق النتئية» التي كانت ترددها الصحافة ووسائل الإعلام يومياً، وكانت تملأ الدنيا وتشغل الناس؟ أينها الآن؟ لقد اختفت، أو في الأصح «انقرضت».

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واسألوا مبادرات القائد خليفة بن زايد.

نأتي بعد ذلك إلى ما يكمل المشهد التنموي في بلادنا ويتكامل معه، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة خليفة تواصل مسيرة زايد في ترسيخ العطاء الإنساني، وحيث تم الإعلان، ضمن تقرير مفصل عن أن 70 مليوناً يستفيدون من مبادرات محمد بن راشد من 86 دولة.

هذا الملف المضيء في العطاء الإنساني والتنمية الخارجية يكمل ذاك وينبئان معاً عن تجربة لافتة لدولة فتية، طليعية ورائدة، وضعت الإنسان المواطن والإنسان العربي والإنسان في مطلق المعنى في واجهة الأهمية والاهتمام.

هذه هي الإمارات، حيث مؤسسة التنمية واحدة وإن تعددت، وحيث نهج التمكين يؤتي نتائجه، رابطاً بين عطاءات الداخل والخارج، في أفق رؤية حققت قبل ذلك وجودها وحضورها واتساقها وجدارتها وأحقيتها.

دولة الإمارات أي دولة المبادرات، والسياق سياق الفضل والتقدم، والسباق سباق العطاء والتنمية، ولا مجال، في فكر دولة الإمارات، إلا مجال الإصرار والاستمرار والمثابرة، ولا محل، مع الفخر والاعتزاز، إلا محل التخطيط والقوة والثقة.

فإلى الإمام يا بلاد زايد الخير.

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