جابرييل ماركيز وأنطوني كوين

استمع

يقول جابرييل جارثيا ماركيز إنه رأى أفلاماً جيدة كثيرة مأخوذة عن روايات سيئة؛ لكنه لم يشاهد أبداً فيلماً واحداً جيداً مأخوذاً عن رواية جيدة.

هذا القول أتى في خاتمة مقال شرح فيه أسباب رفضه تحويل رواياته إلى السينما، خصّص فيه حيزاً كبيراً لحكايته مع الممثل أنطوني كوين الذي أصبح منتجاً سينمائياً أيضاً، الذي قال: إن «مئة عام من العزلة» يمكن أن تكون عملاً مثالياً لمسلسل تلفزيوني من خمسين ساعة، لكن ماركيز لا يريد بيعها، مع أني عرضت عليه مبلغ مليون دولار ورفض. لأنه حسب وصف كوين: «شيوعي ولا يريد أن ينتشر خبر تلقيه للمليون».

Advertisements

إعلان أنطوني كوين هذا جاء في مقابلة مع مجلة إسبانية، وأثار زعمه غضب ماركيز الذي نفى حدوث الواقعة تماماً، واصفاً سلوك كوين بالحماقة، وسارداً الحقيقة التي قال عنها إنها «أكثر تشويقاً».

فما جرى هو أن صحفيين أبلغوا ماركيز أن أنطوني كوين قال في مقابلة مع التلفزيون المكسيكي إنه مستعد لدفع مليون دولار لماركيز لقاء موافقته على بيع روايته له لينتجها سينمائياً، فما كان من ماركيز إلا أن قال، ساخراً، لمن أبلغوه، إنه مستعد لبيع الرواية لكوين فعلا شريطة أن يكون الثمن مليوني دولار، لا مليوناً واحداً: «مليون لي ومليون للثورة في أمريكا اللاتينية».

ولأن من قال لهم ماركيز ذلك كانوا صحفيين، فقد نشروا قوله في اليوم التالي، وحين قرأ كوين جواب ماركيز قال: أنا مستعد لمنحه هو المليون الأول، أما المليون الثاني فليدبره من جهة أخرى. ووصف ماركيز هذا الرد بأنه صائب ومسلٍّ.

ما لم يعرفه أنطوني كوين، يقول ماركيز، إن هناك شركة مختلطة لمنتجين أمريكان وأوروبيين عرضوا عليه فعلاً، وقبل زمن طويل، مبلغ مليوني دولار لقاء نقل الرواية للسينما لكنه رفض، لأنه يفضل أن يكون تواصله مع القراء مباشراً من خلال الحروف التي يكتبها، بحيث يتخيلون الشخصيات كما يشاؤون، وليس من خلال وجه مستعار على الشاشة، و«أنطوني كوين رغم كل شيء، ورغم المليون دولار التي يملكها، لن يكون بالنسبة لي ولقرائي هو الكولونيل أورلياندو بوينديا»، بطل الرواية.

شيء آخر لا يقل تسلية قاله ماركيز عن علاقته المرتبكة مع ناشري أعماله، وأنه عهد الأمر إلى وكيل أدبي يفاوض عنه بشكل أفضل مما يستطيعه هو، ولذلك سبب مهم هو أنها امرأة، يمقتها الكثير من الناشرين، لدفاعها المستميت عما وصفه ب «قروش الكتّاب».

[email protected]