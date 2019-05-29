محمد بن زايد: الكفاءات الوطنية المؤهلة ركيزة الدولة الأساسية في تميزها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البطين، وفد موظفي وزارة شؤون الرئاسة، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وتبادل سموّه التهاني مع الموظفين، داعين الله عز وجل، أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ويوفق صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، ليواصل مسيرة الخير والنماء والنهضة الشاملة على امتداد ربوع وطننا الغالي.

حضر المجلس سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته بلقاء الموظفين، وتمنى لهم دوام التوفيق والتميز في عملهم، وأداء مهامهم ومسؤولياتهم في خدمة وطنهم، والإسهام في تحقيق أهداف الدولة وتطلعاتها المستقبلية، إلى جانب إبرازهم الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما وصلت إليه من نهضة وتنمية وتطور بفضل رؤية قيادتها الحكيمة.

وأضاف سموّه، أن الكفاءات الوطنية المؤهلة ومنظومة الجهود المخلصة، والعمل بروح الفريق الواحد في مختلف القطاعات، الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تميزها وتطورها وتقدمها نحو المستقبل.

وثمّن الوفد الدعم الذي يحظون به من قيادة الدولة الحكيمة الذي يسهم في إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم، بتميز وكفاءة وجودة، وبكل دافعية وتفان وإخلاص. معربين عن فخرهم واعتزازهم بخدمة وطنهم ومواطنيهم. كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، جموع المواطنين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموّه التهاني، داعين الله عز وجل، أن يحفظ وطننا آمناً مستقراً مزدهراً، ويديم عليه الخير والرخاء، في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحضر المجلس أيضاً أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وأحمد محمد أحمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد وفارس محمد أحمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب حاكم إمارة أبوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة.(وام)