كيرونا السويدية تشهد «شمس منتصف الليل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

غربت الشمس أمس الأول على مدينة كيرونا شمالي السويد، التي بدأت تشهد ظاهرة «شمس منتصف الليل» التي لا تغرب فيها الشمس عنها لمدة 50 يوماً متواصلة بسبب موقعها الجغرافي في أقصى شمال الكرة الأرضية، ومن ثم تبدأ بعدها في الغروب من جديد في 17 يوليو/‏تموز المقبل لبضع دقائق يومياً تبدأ في منتصف الليل، ثم يزداد الليل طولاً حتى ينقلب الحال ويغمر الظلام كل شيء لفترات أطول تصل إلى 22 ساعة يومياً خلال أشهر الشتاء، الذي تغيب فيه أشعة الشمس أحياناً لأيام، وأسابيع.

تقع المدينة في مقاطعة لابلاند إلى الشمال من الدائرة القطبية، وأسسها رجل الأعمال السويدي يلمر لوندهولم عام 1900. وعلى الرغم من أن التعدين يعد النشاط الاقتصادي الأهم الذي تشتهر به المدينة، إلا أنها تزدهر بحركة سياحة هائلة في الصيف من كل عام، ويسعى الآلاف لمشاهدة الشمس الساطعة حتى ساعات متأخرة من الليل.