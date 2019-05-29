القادة الأوروبيون يبحثون أبرز التعيينات بعد الانتخابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد القادة الأوروبيون أمس الثلاثاء، اجتماعاً غير رسمي في بروكسل لبحث نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت الأسبوع الماضي، وبدء عملية اختيار رؤساء مؤسسات الاتحاد، والتي من أبرزها رئاسة المفوضية، وبينما بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تروج لتولي رئيس حزب الشعب الأوروبي المحافظ للمنصب، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخاب رؤساء يتسمون ب«الخبرة» و«المصداقية».

وقالت ميركل في تصريح للصحفيين: «نحن نجتمع للمرة الأولى منذ الانتخابات الأوروبية لإجراء مناقشات غير رسمية حول عمل المجلس الأوروبي إضافة إلى انتخاب مرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية»، معربة عن تأييدها لزعيم حزب الشعب الأوروبي المحافظ الألماني مانفريد ويبر.

من جهة أخرى، قال ماكرون، إن الاتحاد يحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة والمصداقية، تعليقاً على إمكانية الدفع بالألماني مانفريد فيبر، المرشح المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، والذي لم يتول أبداً في السابق أي منصب حكومي.

وقال ماكرون: «المهام التي نواجهها حالياً تستلزم أن يكون لدينا الخبرة إما في دولة الفرد وإما في أوروبا التي تقدم المصداقية والمعرفة (الضرورية)».

وأعربت شخصيات أوروبية ليبرالية عن دعمها لترشح الدانمركية مارجريث فيستاجر لرئاسة المفوضية خلفاً لجان كلود يونكر.

ويرشح قادة الاتحاد الأوروبي رئيس المفوضية، لكن اختيارهم يتطلب دعم أغلبية البرلمان إذ يعد هذا المنصب واحداً من عدة مناصب شاغرة من بينها منصب رئيس المجلس الأوروبي، ومنصب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.

واحتفظ حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) بمكانته القيادية، بالرغم من فقدان أكثر من 30 مقعداً. وتلقى الاشتراكيون والديمقراطيون في يسار الوسط ضربة، لكنهم ظلوا في المركز الثاني.

وراهن مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، على ترشحه وفقاً لما يسمى بنظام «Spitzenkandidaten» (أبرز المرشحين)، الذي تم وضعه في العام 2014 والذي يعارضه الرئيس الفرنسي.

ويُفترض أن يحصل خلف يونكر على الغالبية المطلقة في البرلمان الأوروبي أي 376 صوتاً، لذلك يجب أن يحصل على أصوات المكونات الثلاثة الرئيسية للبرلمان: الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيون والليبراليون.

ويحاول عدد من القادة إقناع «الحزب الشعبي الأوروبي» بالتخلي عن مرشحه لتجنّب أزمة. ويقود حركة التمرد هذه الرئيس ماكرون الذي خرج ضعيفاً من الانتخابات. ويعتمد ماكرون على دعم رؤساء الدول والحكومات الثماني من الخط الليبرالي، ويسعى للحصول على تأييد القادة الاشتراكيين الخمسة.( وكالات)