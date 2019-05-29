«سندريلا» على «مسرح القصباء» في عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والترفيهية، تستضيف «القصباء»، في الشارقة، على مسرحها

طوال أيام عيد الفطر السعيد، المسرحية الموسيقية «سندريلا»، إحدى أجمل قصص الأطفال الخيالية وأكثرها شهرةً في العالم.

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يأخذ العرض زواره الصغار في رحلة إلى عالم الأحلام، تجسد شخصياته مجموعة من الفنانين الذين يقدمون عروضاً مخصصة للأطفال واليافعين، وتدور أحداثه بتقنيات ومؤثرات بصرية وصوتية مميزة تضع الأطفال وسط قصور من أزمان بعيدة، ليعيشوا حكاية سندريلا في مغامراتها السحرية.

تمثل المسرحية العرض السابع ضمن سلسلة عروض «عالم القصص» التي تنظمها القصباء بالتعاون مع شركة «إيفنت فاكتوري»، وانطلقت في نوفمبر/‏ تشرين الثاني العام الماضي، وتستمر حتى ديسمبر/‏ كانون الأول 2019.

وتنظم القصباء سلسلة «عالم القصص»؛ لتوفير الفرصة للأطفال للتعلم من خلال المسرح، ويتم تقديم عرضين في 5 يونيو/‏ حزيران المقبل، في الخامسة والثامنة مساءً، وعرض واحد يوم 6 يونيو، وعرضين يوم 7 يونيو، ويسبق بداية كل عرض استعراض متجول لشخصيات المسرحية في القصباء لدعوة الأطفال إلى مشاهدة العرض.