أعضاء «الوطني»: يعزز جاذبية الاقتصاد ويدفع عجلة التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني، بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، ويدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.

وأكد مروان أحمد علي خليفة بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القرار يشمل الإعفاء من حزمة مهمة لمواكبة السعي الحثيث للحكومة في تعزيز فرص الاقتصاد المحلي ومعالجة الأمور التي قد تؤثر في عجلة النمو والتطوير.

وأضاف أن «التقييم المستمر ومراجعة الإجراءات الحكومية من السمات الدائمة في حكومة الإمارات، وتهدف إلى استدامة جودة الخدمات، وتجهيز بيئة الأعمال لاستقطاب المزيد من الشركات المساهمة في الاقتصاد المحلي».

وقال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات تشكل منصة مثالية للاستثمارات الناشئة والمتوسطة لما توفره من حوافز وتسهيلات وفرص تساهم في استقطاب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة دائماً ما تسعى لتوفير أفضل سبل التنمية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وثمَّن أحمد محمد راشد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي قرار مجلس الوزراء الذي يجسد توجيهات القيادة الرشيدة، بالوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الإبداع والمعرفة والابتكار، بسواعد وكفاءات كافة المقيمين على أرض الدولة، ما يكسبهم أهمية كبيرة، ويحتم عليهم التعاون وتكامل الجهود بينهم.

وقال إن «قراءة المشهد الاقتصادي الراهن على المستويين الإقليمي والدولي، تبين لجميع المتابعين أن الاقتصاد الوطني للإمارات، استطاع التعامل بكفاءة ومرونة كبيرتين مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الكثيرة».

وأكد محمد علي الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن قرار مجلس الوزراء سيعزز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، لتشهد مزيداً من التطورات المهمة على صعيد التشريعات الحديثة والقوانين الداعمة للنمو، وتشجيعاً كبيراً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتطوير منظومة عالمية المستوى لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وأضاف أحمد يوسف محمد درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي: قرار صائب يعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب المستثمرين ويعزز تنافسية وتنوع الصناعات الوطنية، حيث إنه يعتمد على رؤية تستهدف تعزيز اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على بذل الجهد والمثابرة والكفاءة في العمل.

وقال سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي، إن قرار مجلس الوزراء يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص القطاع الخاص، الذي يشغل حيزاً كبيراً من اقتصاد الدولة، كما وجَّه الشكر للقيادة الرشيدة صاحبة النظرة الثاقبة، الداعمة للاستثمار المحلى بشكل عام.

وأضاف أن تخفيض الرسوم يعزز من قدرت المستثمر ليكون لديه القدرة المالية لبدء المشاريع، التي تمثل نواة كبيرة لاقتصاد قوي في المستقبل مبني على المعرفة في كافة المجالات، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي دائماً ما توفر الدعم المعنوي والمادي من خلال هذه القرارات الإنتاجية التي تسهم في دفع الإنتاجية والعجلة الاقتصادية.

قالت المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي: «تسير دولتنا بخطى ثابتة لتعزيز جاذبية بيئة العيش والاستثمار وبقرار إلغاء وتعديل رسوم 1500 خدمة حكومية تقدّم حكومتنا دليلاً على نظرتها المستقبلية وحرصها على مكافأة أولئك الذين اختاروا الإمارات وطناً ثانياً لهم ووجهة لبناء أحلامهم ومستقبلهم».

وأضافت: «يأتي القرار في قمة ازدهار اقتصادنا الوطني وقمة جاذبية دولتنا كوجهة مفضلة للمستثمرين وبعد يوم من احتفالنا بعشر سنوات من التربّع على العديد من معايير التنافسية العالمية، ونلاحظ أن الرسوم التي تم الغاؤها وتخفيضها كانت في وزارات تمس قطاعات حيوية للمستثمر والمواطن والمقيم وهي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين».