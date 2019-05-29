شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: أحب المجازفة والتنوع الدرامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

برزت الفنانة المصرية ناهد السباعي على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، واستطاعت أن تظهر وسط نجمات الصف الأول، ومن خلال الحوار التالي، تخبرنا عن ردود الأفعال حول دورها في مسلسل «الزوجة 18»، وسر تحمسها للعمل، وكيف كان التعاون مع الفنان حسن الرداد؟، وهل تخوفت من الوجود الكوميدي؟، وكيف ترى المنافسة الرمضانية هذا العام..

* كيف كانت ردود الفعل حول دورك في مسلسل الزوجة 18؟

- الحمد لله جاءتني ردود فعل جيدة للغاية على الدور، وتفاعل الجمهور بشكل جيد مع العمل، والجمهور أحب المسلسل بشكل كبير وهو ما أسعدني للغاية، وتلك اللحظة الأهم بالنسبة للفنان، أن يشعر بتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عمله، وجاءته ردود فعل إيجابية عما يقدم، فتكون تلك اللحظة الأهم بالنسبة له.

* كيف ترين المنافسة مع الأعمال الكوميدية الأخرى في رمضان؟

- المنافسة قوية للغاية، أو يمكن أن يقال عنها إنها منافسة شرسة، فهناك الكثير من الأعمال الكوميدية في رمضان، والمنافسة في منطقة مزدحمة للغاية، مما يجعلها قوية، والجمهور أمام نوعيات أعمال كوميديا كثيرة، مما يتيح خيارات متعددة للمشاهد ليختار الأفضل فيما بينها، لذلك هو واحد من أقوى المواسم التي نافست فيها بعمل فني، وعلى رغم قوة المنافسة إلا أنها ممتعة، لأنها تجعل الفنان في تحفز وانتظار دائم، ويجعله يبذل أقصى ما في وسعه حتى يخرج العمل الذي يشارك فيه على أكمل وجه.

* ما سر تحمسك للعمل؟

- بعد مسلسل «هبة رجل الغراب»، قررت أن تكون وجهتي الدرامية الأعمال الخفيفة على المشاهدين فهي تجذبهم، وتساعدهم في تجاوز ضغوط الحياة، فالكثير من المشاهدين يحبون أن يستلقوا بعد يوم طويل ويشاهدون عملاً يحثهم على الضحك، وهبة رجل الغراب كانت أرضية جيدة بالنسبة لي للوجود في أعمال كوميدية، والجمهور أحبّني في تلك النوعية، لذلك حين عرض عليّ «الزوجة 18»، وجدته عملاً كوميدياً مناسباً، ومن النوعية التي كنت أحب أن أظهر فيها، بجانب أن العمل من بطولة حسن الرداد، واحد من الفنانين المهمين في الفترة الأخيرة، جميعها كانت أسباباً دفعتني للظهور في هذا المسلسل.

* كيف ترين التعاون مع حسن الرداد؟

- أحببت العمل معه، فكان عملاً جيداً، وهو شخص متعاون للغاية في العمل، وسهل التعامل، فكان شخصاً لطيفاً أحببت التعاون معه.

* هل فضلت أن تظهري للجمهور في رمضان بعمل كوميدي؟

- أحببت أن أكون خفيفة وأن أقدم نمطاً خفيفاً على الجمهور، يرسم البسمة على وجوههم.

Advertisements

* تقدمين أنماطاً مختلفة من الأعمال فهل ترين أن هذا التنوع من سمة الفنان الجيد؟

- لا أحب أن أقدم نوعية معينة من الأعمال، أو أن يُعرف أنني أقدم هذا النمط فقط، فمن قبل قدمت «ذات» و«السبع وصايا»، وهي أعمال ثقيلة للغاية، من حيث الفكرة والأداء، وبعدها قدمت هبة رجل الغراب والزوجة 18 وهما عملان كوميديان، فطوال الوقت أحاول وأحب أن أتنوع وأقدم مناطق تمثيلية جديدة، في أنماط مختلفة.

* هل تعتبرين كل دور مغامرة جديدة؟

- بالتأكيد، في البداية يكون الأمر مرعباً ومخيفاً أن يطل الفنان على الجمهور بدور مختلف تماماً عليه، ولكني أحب تلك المغامرة وأجازف بها، ويكون هناك تخوف من الفشل بكل تأكيد، ولكن حين يحقق العمل نجاحاً فيكون ضخماً للغاية، وأضعاف النجاح الذي يحققه الدور العادي.

* هل تقبلين الظهور بدور صغير في عمل كونه جذبك؟

- لست من الأشخاص الذين يرون أنهم وصلوا إلى مرحلة لا يقدمون فيها حلقة في عمل أو يكونون «ضيف شرف»، لا أفكر بهذا المنطق أبداً، فأنا لا يغضبني الظهور في حلقة واحدة في مسلسل، طالما ستضيف لي، وجذبتني الشخصية التي سأقدمها، فما المانع، فأنا لا أرى أن ذلك ينتقص مني على الإطلاق، بل يزيدني ويضيف لي..

* هل أنت شخصية جريئة؟

- أعتبر نفسي شخصية جريئة إلى حد ما.

* هل تزعجك الشائعات؟

- لا تزعجني على الإطلاق ولا ألتفت لها، ولا أصبحت تعنيني أو تشغل جزءاً أو حيزاً من تفكيري على الإطلاق.

* ما هي أكبر مخاوفك؟

- أخشى الفشل.