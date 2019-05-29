50 مليوناً حصاد حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا في يومها الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ حصاد «حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا» في يومها الثالث 50 مليون درهم، وتنفذ الحملة بالتعاون مع أكثر من 25 منظمة وجمعية إماراتية تعمل في المجال الإنساني والتنموي وسط إقبال جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين على دعم الحملة التي تهدف لتوفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينجا، خاصة الأطفال والنساء في المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية.

جاء الإعلان عن حصاد الحملة، خلال الجلسة الحوارية التي استضافتها خيمة سكاي نيوز عربية الرمضانية، للوقوف على البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى العالم، إضافة إلى التعرف الى آخر مستجدات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت على مستوى الدولة.

وقال فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن الحملة تستمر لمدة أسبوعين وتستهدف رفع المعاناة عن نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا 80% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

واستضافت الجلسة - التي أدارها سلطان البادي إعلامي من قناة سكاي نيوز عربية - فهد عبدالرحمن بن سلطان وحمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المسؤولين بالهيئة ووسائل الإعلام.

وأوضح ابن سلطان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة للروهينجا خلال عامين بلغت 24.3 مليون درهم منهم 5.5 مليون درهم مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي وصلت للروهينجا في الهند وبنجلاديش وماليزيا بما يعكس المبادئ التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجتمع الإمارات المتمثلة في قيم الإنسانية والتسامح والمحبة ومد يد العون للمحتاجين على مستوى العالم والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية التي يمرون بها.

وأشاد بالمشاركة الفاعلة لشعب الإمارات في الحملة، حيث تشهد مواقع التبرعات إقبالاً كبيراً من جمهور المواطنين والمقيمين ما يعكس الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات في نجدة المحتاجين من الروهينجا وتخفيف الضرر عنهم.

وكشف نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي عن خطة ثلاثية لدعم الروهينجا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن مشاريع مستقبلية مستدامة غير إنشائية كونها مخيمات مؤقتة وحفر آبار المياه وذلك بالتنسيق مع الحكومة في بنجلاديش لتخفيف معاناة أكثر من مليون لاجئ منهم 720 ألف طفل و240 ألفاً من النساء و48 ألفاً من كبار السن.

(وام)