«سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثالث لعام 2019، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس.

وقال الطاير «نواصل في المؤسسة تنفيذ المشاريع والمبادرات لتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات منارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، تمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان».

واستعراض الاجتماع الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وناقش الاجتماع الأولمبياد الخاص للألعاب الحكومية التي حظيت بدعم المؤسسة خلال استضافة إمارة دبي لنحو 7 آلاف لاعب، حيث قدمت 50 ألف عبوة مياه، بالتعاون مع شركة «ماي دبي»، للوفود المشاركة.

وقال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة «ناقش المجلس تحديثات الموقع الإلكتروني للمؤسسة».