صحيفة: ملك المغرب لن يشارك في قمة مكة

© REUTERS / HANDOUT

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.

وقال الصحيفة، أمس الثلاثاء 28 مايو / آيار، إن الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية.

ولفتت المصادر، التي أشار إليها الموقع المغربي إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى، التي وافقت على عقدها.

ويشارك المغرب أيضا في القمة الإسلامية، التي تحتضها السعودية، يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الحالي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأوضاع، التي تشهدها المنطقة.