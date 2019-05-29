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© REUTERS / HANDOUT
وقال الصحيفة، أمس الثلاثاء 28 مايو / آيار، إن الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية.
ولفتت المصادر، التي أشار إليها الموقع المغربي إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى، التي وافقت على عقدها.
ويشارك المغرب أيضا في القمة الإسلامية، التي تحتضها السعودية، يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الحالي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأوضاع، التي تشهدها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: ملك المغرب لن يشارك في قمة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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