التحالف العربي يستهدف مواقع ومخازن أسلحة "الحوثيين" في قاعدة الديلمي

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 3 غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، في ظل تحليق مكثف.
© AP Photo / Hani Mohammed
وذكرت قناة الحدث التلفزيونية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية للتحالف استهدفت مواقع ومخازن أسلحة في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.
وتأتي الغارات بعد ساعات من استهداف طيران التحالف بـ 10 غارات معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.
وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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