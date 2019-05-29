وزير الداخلية السعودي يتفقد الأمن في المسجد الحرام

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"الخليج 365" من جدة: تفقد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء خدمات الأمن في المسجد الحرام، وتناول وجبة الإفطار مع رجال الأمن.

ونقل وزير الداخلية السعودي تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية"واس".

واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول، خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائبه، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.