في زيارة غير معلنة لليبيا.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر

القاهرة/ الخليج 365

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، مساء الثلاثاء، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بزيارة غير معلنة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، بينها الأهرام، المملوكة للدولة، "قام رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بزيارة إلى دولة ليبيا"، غير محددة المدة.

وأشارت إلى أنه التقى خليفة حفتر، من دون تفاصيل حول اللقاء.

وحتى الساعة 25: 21 ت.غ لم تعلن القاهرة أو قوات حفتر عن الزيارة.

Advertisements

وفي 9 مايو/أيار الجاري، زار خليفة حفتر القاهرة واجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ثاني لقاء منذ إطلاقه هجوما على طرابلس مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وفي 22 من الشهر ذاته، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا قائلا: "نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي".

وأعرب شكري، خلال حفل إفطار للوزارة، عن دعم بلاده لـ"لجيش الوطني الليبي" الذى يقوده خليفة حفتر، "عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.