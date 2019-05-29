وقف الديانة التركي ينظم إفطارا جماعيا في غزة

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365

أقام وقف الديانة التركي، الثلاثاء، إفطارا جماعيا لعائلات فقيرة، ووزع طرودا غذائية وملابس للعيد في قطاع غزة.

وقال محمود تملي، أحد أعضاء وفد الوقف التركي، للأناضول، إن الوقف أقام إفطارا للفقراء والأيتام.

كما وزع الوفد طرودا غذائية وملابس للعيد على فقراء.

Advertisements

وينفذ وقف الديانة تلك الأنشطة، بين يومي الإثنين والأربعاء، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بغزة.

وقال يوسف حسن، مسؤول في العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح سابق للأناضول، إنه يتم توزيع 2200 طرد غذائي على عائلات فقيرة.

وأفاد أيضا بتقديم ملابس العيد لـ1500 حالة، إضافة إلى توفير 2500 وجبة إفطار.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.