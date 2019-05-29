شقيق العاهل المغربي يمثل بلاده في القمة العربية (إعلام محلي)

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365
يشارك الأمير مولاي رشيد (شقيق العاهل المغربي محمد السادس) في القمة العربية الـ31، التي دعا إليها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام محلي.
وقال موقع هسبريس (غير حكومي) إن "الأمير مولاي رشيد سيمثل الملك محمد السادس في هذه القمة"، من دون تفاصيل.
والسبت قبل الماضي، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، 30 مايو/أيار الجاري، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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