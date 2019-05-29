مدرب #التعاون الجديد يصل إلى #بريدة لتوقيع عقده

وصل المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد إلى بريدة تمهيداً لتوقيع عقده الجديد بشكل رسمي مع النادي المتوج بكأس الملك مطلع الشهر الجاري.

ونشر حساب التعاون على “تويتر” صور وصول المدرب البرتغالي إلى مطار الأمير نايف الإقليمي في القصيم، على أن يجتمع مع إدارة النادي لتوقيع عقده الرسمي، بعدما اتفق الطرفان على توليه مسؤولية التدريب.

ورفض بيدرو إيمانويل المدرب السابق الاستمرار مع الفريق عقب تحقيق كأس الملك والحصول على المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخه.