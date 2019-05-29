برشلونة يطلب استعادة #نيمار.. وديمبلي يدخل في الصفقة

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، عن دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إعادة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل نيمار “27 عاما” قبل موسمين إلى النادي الفرنسي، بعدما دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو.

وقال راديو “كتالونيا 1” : تحدث برشلونة مع باريس سان جيرمان من أجل إجراء صفقة مبادلة، بحيث يعود نيمار إلى النادي الكتالوني ويرحل عثمان ديمبيلي إلى باريس.