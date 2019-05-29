مونديال الشباب: بعد الهزيمة من مالي.. وعد جديد من العطوي لـ #الجماهير_السعودية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي الشاب، عن حزنه الشديد من الهزيمة أمام مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال بولندا تحت 20 سنة.
وخسر الأخضر السعودي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام مالي، ليقبع في قاع ترتيب المجموعة الخامسة بمونديال الشباب، بدون أي نقاط.
ورفض العطوي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحميل اللاعبين مسئولية الهزيمة أمام مالي.
وقال المدير الفني للأخضر السعودي: “أنا المدرب.. وأنا من يتحمل مسئولية السقوط المحزن أمام مالي”.
ووعد خالد العطوي، الجماهير السعودية، بتصحيح الأوضاع أمام مالي، والقتال والحفاظ على أمل التأهل حتى اللحظة الأخيرة.
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