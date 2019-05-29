أبطال_آسيا : رسالة حاسمة من #فيتوريا قبل موقعة #ذوب_آهن

أعرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن ارتياحه من مشوار فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحجز النصر وذوب آهن، بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر الفريق الإيراني بـ11 نقطة، بينما يأتي العالمي في الوصافة بـ9 نقاط.

وشدد فيتوريا في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ذوب آهن، على هدفه منذ بداية البطولة، هو الفوز في جميع المباريات.

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وقلل المدرب البرتغالي، من غياب نجومه الأساسيين، عن مواجهة الفريق الإيراني، مؤكدًا على أنه يثق بشكل كبير في الـ11 لاعبًا الذين سيشاركوا في المباراة.

وأبدى فيتوريا، عدم اهتمامه بهوية الفريق الذي سيواجهه في دور الـ16 من البطولة، لافتًا إلى أنه مستعد لمقابلة أي خصم مهما كان اسمه.

جدير بالذكر أن النصر، سيواجه الاتحاد، حال انتصر على ذوب آهن، وتصدر مجموعته، بينما سيلتقي مع الوحدة الإماراتي، إذا ظل في الوصافة، بالتعادل أو الخسارة من بطل إيران.